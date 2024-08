Quando Winston Churchill salvò Novara per amore del Gorgonzola

NOVARA – Durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre l’Europa era devastata dai bombardamenti, una piccola area dell’Italia del Nord sfuggì miracolosamente alla distruzione, grazie a un’insolita decisione del primo ministro britannico, Winston Churchill.

Churchill, noto per il suo amore per il formaggio, considerava il Gorgonzola di Novara persino preferibile al Blue Stilton, il celebre formaggio britannico.

La sua passione per questo formaggio piemontese era così forte che ordinò ai piloti della RAF di contrassegnare con un cerchietto rosso le aree di produzione del formaggio (dalla provincia di Novara fino alla Lombardia) per proteggerle dai bombardamenti e preservare i caseifici.

Non si trattava solo di una curiosità culinaria: il Gorgonzola era uno dei formaggi più apprezzati nel ristorante della Camera dei Comuni a Londra, e l’affetto di Churchill per questo prodotto rifletteva la sua stima per le eccellenze italiane. Così, mentre altre città italiane subivano pesanti attacchi, Novara e le sue fabbriche di Gorgonzola riuscirono a continuare la produzione senza interruzioni.

Quell’atto di protezione durante la guerra ha permesso al Gorgonzola di prosperare anche nel dopoguerra, con esportazioni in crescita in tutto il mondo. E chissà, forse ogni volta che gustiamo un pezzo di Gorgonzola, dovremmo ringraziare Winston Churchill, il politico che unì l’amore per la libertà a quello per un buon formaggio.

