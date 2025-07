Aneurisma cerebrale fulminante per il conducente del pullman precipitato a marzo nel Po a Torino

TORINO – Confermati i primi esiti dell’autopsia al conducente del pullman precipitato nel Po il 26 marzo. Nicola Di Carlo, 64 anni, ebbe un malore: un aneurisma cerebrale fulminante. L’uomo sarebbe deceduto poco prima che il mezzo finisse in acqua. L’autista non ha fatto in tempo a mettere il freno a mano, e il pullman ha percorso in retromarcia l’ultimo tratto di piazza Vittorio Veneto per poi sfondare il muretto e finire nelle acque del fiume, all’altezza dei Murazzi.

Escluse altre responsabilità

Come riportato da La Stampa, il responso del medico legale Lucia Tattoli, incaricata dalla pm Rossella Salvati, esclude qualunque responsabilità esterna o guasto meccanico. Nessuno avrebbe potuto salvare il conducente. Per questo, l’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Torino sembra avviarsi all’archiviazione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese