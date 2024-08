Torino, aggressione in Barriera di Milano: uomo picchiato da tre tossicodipendenti mentre porta a spasso il cane

TORINO – Nella serata di ieri, venerdì 30 agosto 2024, un uomo di circa cinquant’anni è stato vittima di una violenta aggressione da parte di tre tossicodipendenti mentre passeggiava con il suo cane nell’area cani situata all’incrocio tra via Cigna e via Sempione a Torino. L’attacco gli ha procurato una contusione allo zigomo e un taglio alla testa. La vittima ha raccontato che l’episodio è scaturito perché, passeggiando con il cane, avrebbe inavvertitamente disturbato l’attività di spaccio e consumo di droga, che ormai avviene regolarmente in quella zona. Ancora scosso dall’accaduto, l’uomo ha sporto denuncia nella mattinata di oggi, sabato 31 agosto, presso il commissariato Barriera di Milano, per poi recarsi all’ospedale Giovanni Bosco per le cure necessarie

