Inaugurata la 75ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: dieci giorni di eventi e sapori

CARMAGNOLA – Si è aperta ufficialmente la 75ª edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, l’evento più importante in Italia dedicato a un prodotto agricolo. L’inaugurazione ha avuto luogo ieri sera in Piazza Sant’Agostino, dove una folla entusiasta ha accolto la cerimonia condotta da Nicola Prudente, noto al pubblico come Tinto, affiancato dalla madrina dell’evento, la showgirl e attrice Matilde Brandi, e dal padrino, l’attore e cantante spagnolo Sergio Múñiz.

Tra le autorità presenti, l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, ha sottolineato l’importanza del peperone di Carmagnola come simbolo di orgoglio per tutto il Piemonte: «Questa fiera celebra non solo il prodotto, ma anche gli agricoltori e i commercianti che ne fanno una risorsa preziosa per la comunità. La Regione è al fianco del Comune di Carmagnola per promuovere i prodotti del territorio, sia a livello istituzionale che finanziario».

Il Sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio, ha evidenziato il valore della Fiera non solo come celebrazione del peperone, ma anche come momento di unione e convivialità per i carmagnolesi. «Questa manifestazione è un’opportunità per mettere in mostra la nostra città e la nostra tradizionale ospitalità. È un momento per riscoprirci come comunità e far conoscere ai visitatori il nostro patrimonio storico-culturale», ha affermato il Sindaco.

La serata di oggi proseguirà con la consegna del Premio Peperone d’Oro al compositore carmagnolese Alberto Cipolla, celebre per le musiche di musical di successo e direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. A seguire, lo spettacolo del comico Leonardo Manera, uno dei più amati dal pubblico italiano.

Tra gli eventi principali della Fiera, domenica 1 settembre sarà il “Peperone Day“, una giornata speciale dedicata alla celebrazione del peperone. In programma ci sono diverse iniziative, tra cui il tradizionale Concorso del Peperone, che premierà i migliori esemplari locali, e il “Peperone Urbano“, una competizione orticola riservata a chi ha coltivato peperoni biologici in casa. La giornata culminerà con la grande sfilata della “Festa di Re Peperone e la Bela Povronera“, che vedrà la partecipazione di circa 300 figuranti in costume provenienti da diverse regioni d’Italia, e si concluderà con lo spettacolo del comico Franco Neri.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola continua fino all’8 settembre 2024 con ingresso gratuito.

