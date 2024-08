Tragico incidente in Spagna: muore un ragazzo di 14 anni residente a Torino

MONCOFA, SPAGNA – Kaio Mesquita Sousa, un ragazzo di 14 anni residente a Torino, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto giovedì sera, 29 agosto, sull’autopista del Mediterraneo, nel comune di Moncofa, nella provincia di Castellón, nella Comunità Valenciana, Spagna. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’incidente è stato causato da un tamponamento a catena tra tre veicoli che procedevano in corsia di sorpasso, rimanendo gravemente danneggiati.

Il giovane, appassionato calciatore della Mappanese, è stato ricordato con un messaggio commovente dalla sua squadra: “Non ci sono parole, non doveva finire così”, ha scritto il presidente Andrea Granieri.

Feriti altri 14, due bambini in gravi condizioni

Nel tragico scontro, altre 14 persone, per lo più italiani, sono rimaste ferite. Tra loro sette adulti, quattro uomini di età compresa tra i 40 e i 56 anni e tre donne tra i 29 e i 73 anni, oltre a sette minori tra i 7 e i 16 anni.

Undici feriti sono stati immediatamente trasportati agli ospedali di Castellón e Villarreal, mentre altri tre sono arrivati autonomamente presso l’ospedale La Plana.

Due bambini sono in condizioni critiche: un bimbo di 10 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica e un bambino di 7 anni è in pediatria presso l’ospedale generale di Castellón, entrambi con prognosi riservata.

