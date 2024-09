Baby gang aggredisce due giovani ai Murazzi a Torino: arrestata una ragazza

TORINO – Ieri sera, nella zona dei Murazzi del Po a Torino, una giovane ragazza è stata arrestata dopo aver aggredito due suoi coetanei per derubarli.

La ragazza arrestata dai carabinieri di Torino faceva parte di una baby gang che ha aggredito due giovani, i quali hanno poi chiamato il 112. A una delle vittime della rapina, un ragazzo di 19 anni, è stato portato via il cellulare, mentre il secondo ragazzo è stato portato al pronto soccorso in seguito all’aggressione.

Dopo la telefonata ai soccorsi, i carabinieri sono riusciti ad individuare, in una via in centro città, una delle componenti del gruppo di piccoli criminali. La giovane è adesso indiziata di concorso in rapina, tentata rapina e lesioni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese