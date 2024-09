I Massive Attack per la chiusura del TOdays Festival

TORINO – Chiude con un sold-out l’edizione del TOdays 2024 targato Fondazione Reverse, sul palco i Massive Attack, band seminale dell’ultimo trentennio musicale, crocevia di stili ed influenze.

Sul palco il duo Robert Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall, che per questa serata hanno portato con loro gli storici collaboratori, tra cui Horace Andy e soprattutto la magnifica Elizabeth Fraser, con la sua strepitosa ed intatta voce. Da vera pelle d’oca le sue interpretazioni di “Song to the Siren” di Tim Buckley, con cui ebbe una relazione a distanza ed incisa poco dopo la sua morte e ancor di più la melodiosa “Teardrop”, successo planetario della band. Oltre a Horace Andy, storico collaboratore dai tempi del loro primo album “Blue Lines”, ci sono gli Young Fathers, recenti collaboratori e gruppo alt rap britannico che li hanno accompagnati su pezzi come “Gone”, “Minipoppa” e “Voodoo in My Blood”; e soprattutto Deborah Miller, voce nelle meravigliose “Safe From Harm” dedicata alla Palestina, e “Unfinished Sympathy”, altro grande successo della band.

Più di un concerto, c’è impegno civile, per il pianeta e per il pacifismo, testimoniato dai visual che più volte hanno fatto riferimento al dramma palestinese, c’è tutto il loro mood, delicato e violento, intimo e anarchico, ma che ha come filo conduttore sempre quel melting pot musicale che li ha resi celebri e capaci di fondere l’anima americana dell’hip hop con la musica elettronica, dando il via negli anni Novanta al fenomeno del Trip hop.

Robert e Daddy G come capitani di vascello dirigono e conducono in porto la nave dei Massive Attack, attraverso mari calmi e onde in tempesta. Un concerto che si chiude come era iniziato, sulle note rielaborate di “In My Mind” di Gigi D’Agostino. Una serata che non dimenticheremo facilmente a Torino, un solco lasciato tra i grandi momenti che il TOdays Festival ha sempre regalato alla nostra città.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese