Al Bioparco ZOOM Torino torna il Grrreen Festival, dal 5 settembre

TORINO – Dopo il successo dell’edizione “zero” (settembre 2023), che ha visto la partecipazione di oltre 20mila visitatori, torna anche quest’anno a ZOOM Torino il Grrreen Festival.

Sette giorni – da giovedì 5 a domenica 8 e da venerdì 13 a domenica 15 settembre – dedicati alla sostenibilità e alla salvaguardia ambientale ed animale, che offriranno un programma ancora più ricco e variegato e che vedranno la partecipazione di esperti di settore, artisti, associazioni e realtà del territorio.

Tra le iniziative previste, volte a promuovere il rispetto per l’ambiente offrendo importanti spunti di riflessione, workshop pratici sulle tecniche di riciclo e riuso, attività educative per i più piccoli, volte a insegnare il rispetto per la natura attraverso il gioco e spettacoli teatrali e musicali.

Tutte le iniziative, in linea anche con la mission della Fondazione ZOOM che si impegna, quotidianamente, dando voce ai valori di sostenibilità ambientale, economica e sociale, hanno l’obiettivo di portare il visitatore del parco ad una riflessione profonda sul rapporto uomo-natura e avvicinarli, sempre più, alle piccole pratiche quotidiane necessarie per il cambiamento.

Tra le iniziative esclusive del 2024, la Green Magic Forest: un’esperienza immersiva che trasporterà i visitatori nel cuore di una foresta pluviale tropicale…nell’Oasi delle Farfalle che, per l’occasione, permetterà di scoprire l’intero ecosistema tropicale, diventando palcoscenico di talk dedicati alle piante e al loro legame con il mondo animale e umano, nonché location di una speciale caccia al tesoro. L’ingresso contribuirà a sostenere le attività della Fondazione ZOOM ed in particolare il progetto “Bee Zoom”, attivo sul territorio e mirato al censimento degli impollinatori e al loro biomonitoraggio in Piemonte e in Botswana.

Per rafforzare il legame e la connessione interiore tra uomo ed animale tutti a provare la “yoga experience”, realizzata in collaborazione con Yoga della Risata , una pratica che combina risate simulate con esercizi di respirazione yoga. Il ridere come forma di esercizio il cui effetto è potenziato dal contatto visivo con gli altri partecipanti che, lasciando cadere le consuete inibizioni e formalità del vivere adulto, potranno così sperimentare una libertà e leggerezza uniche. L’esperienza di svolgerà in 3 location con differenti orari e modalità: prato e spiaggia di Bolder Beach, Isola dei lemuri e Area Karen Blixen.

Il rapporto tra uomo e natura sarà anche il fil rouge della rassegna cinematografica (in collaborazione con Cinemambiente), che proporrà la proiezione, all’aperto, di film, cartoni animati e documentari dedicati a temi ambientali. Un utilizzo inusuale del cinema che diventa strumento per coinvolgere emotivamente gli spettatori e rendere l’apprendimento di temi complessi più accessibile e interessante.

Sempre la natura sarà la protagonista del contest fotografico “Uno scatto per la natura”: un’opportunità di mettere in mostra la propria creatività e l’amore per la natura raccontando l’ambiente e gli habitat di Zoom attraverso la fotografia. L’iniziativa, strutturata in due sezioni – per adulti e per bambini – darà la possibilità di essere pubblicati sulla rivista “MoleNotes ” (partner dell’iniziativa), di comparire sui canali di comunicazione del Parco e di vincere esperienze esclusive nel parco, gadget e una notte presso il Lake Eyasi Glamping.

Ma non esisterebbe la natura senza la chimica! Organizzato dal Museo della Chimica di Settimo Torinese un laboratorio immersivo dove scienziati esperti guideranno partecipanti di tutte le età nell’esecuzione di esperimenti creativi, rivelando le incredibili connessioni tra chimica e natura.

Il rispetto dell’ambiente è invece il tema della “Kid’s Racing”, un’iniziativa affascinante che combina divertimento, educazione e rispetto per l’ambiente. Progettata come una pista di Go-kart a pedali per bambini, questa attività offre un’esperienza entusiasmante di velocità e competizione promuovendo uno stile di vita sostenibile e lasciando un impatto positivo sui piccoli partecipanti.

Il laboratorio dedicato alla creazione di strumenti musicali con materiali di recupero, invece, rappresenta un’altra esperienza unica in grado di unire creatività, manualità e consapevolezza ambientale offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare diverse tradizioni musicali ma anche vedere i materiali di scarto sotto una nuova luce.

Gli eventi speciali

Venerdì 6 settembre ore 21.30: Giobbe Covatta, in un dialogo-intervista con Valentina Isaja (Direttore scientifico della Fondazione ZOOM e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico), guiderà gli ospiti attraverso il viaggio, travagliato ed eroico, dell’umanità tra i cambiamenti climatici e le iniziative della comunità internazionale. Una serie di riflessioni, serie e semiserie su come evitare di estinguerci, accompagnate dalla pungente satira di uno dei protagonisti della comicità italiana.

Sabato 7 e domenica 8 settembre dalle ore 15 alle ore 18: Swap party. Una vera festa dello ‘scambio’ durante la quale i partecipanti potranno scambiarsi oggetti che non utilizzano più (giocattoli, vestiti, accessori) e fornire loro una nuova vita contribuendo all’economia circolare.

Domenica 8 settembre, alle ore 20.30: Concerto di Riciclato Circo Musicale. Un concerto realizzato utilizzando materiali di recupero e oggetti di uso comune per ottenere strumenti musicali, siano essi di ispirazione tradizionale o completamente nuovi ed inventati.

Nei giorni del Grrreen Festival il parco resterà aperto fino alle ore 23.

