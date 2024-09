Con l’auto contro un muro a Rivoli: 57enne muore in ospedale qualche ora dopo

RIVOLI – Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita a Paolo Tartaglino, 57 anni, morto in ospedale qualche ora dopo il tragico sinistro.

I fatti

Sono circa le 19 di martedì 3 settembre quando, in corso De Gasperi, Tartaglino alla guida della sua Toyota perde il controllo del mezzo mentre, sotto una pioggia battente, si dirige in direzione nord all’altezza della rotatoria che collega il corso a via Rosta. Il 57enne, stando anche a quanto ricostruito in base alle testimonianze dei presenti, avrebbe attraversato la rotonda invece di svoltare.

Il veicolo finisce contro un muro. Violentissimo l’impatto. Le persone che assistono a quanto accaduto chiamano subito i soccorsi. Sul posto arriva una ambulanza del 118 che presta le prime cure al ferito che poi viene trasportato all’ospedale di Rivoli in condizioni disperate. Qui purtroppo muore.

L’incidente, su cui ora indaga la polizia locale, non ha visto coinvolti altri veicoli. Varie le ipotesi al vaglio.

