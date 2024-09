L’ennesima bomba d’acqua su Torino allaga Molinette e Mauriziano

TORINO – L’ennesima bomba d’acqua che si è abbattuta su Torino nel pomeriggio di oggi ha creato disagi importanti anche a due ospedali cittadini. Il pronto soccorso delle Molinette si è allagato, così come quello del Mauriziano.

Alle Molinette è stata interessata la zona triage e il corridoio che porta alla zona Chirurgia. Il servizio non si è fermato ma ha subito inevitabili ritardi.

Al Mauriziano stessa situazione, con i pazienti che sono stati trasferiti in un’altra area dell’ospedale. In entrambe le struttre si lavora per ripristinare le migliori condizioni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese