Maltempo in Piemonte: su alcune zone l’allerta passa al livello arancione

PIEMONTE – Come comunicato da Arpa Piemonte, nel corso del pomeriggio una circolazione depressionaria centrata sulle isole britanniche si muoverà verso sud entrando sul Mediterraneo occidentale e mantenendo condizioni di tempo instabile sulla nostra regione, con l’attivazione di rovesci e temporali sparsi sulle zone montane in progressiva estensione al resto della regione.

Dalla prossima notte le correnti di scirocco in quota e da est-sudest negli strati medio-bassi dell’atmosfera subiranno un deciso rinforzo con tempo diffusamente perturbato atteso per le successive 18 ore, quando sono attesi fenomeni localmente molto forti e cumulate areali significative soprattutto al confine con la Liguria centrale e a ridosso delle vallate occidentali e nordoccidentali.

Un progressivo miglioramento interverrà nel corso della serata di domani, con una graduale attenuazione delle precipitazioni ed il passaggio a condizioni in prevalenza più stabili nella giornata di venerdì.

Allerta gialla e arancione

In considerazione delle previsioni meteorologiche e dei conseguenti effetti attesi sul territorio, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha confermato per oggi l’allerta GIALLA per temporali sui settori alpini C, D e sulle aree di pianura I ed L, estendendola alla zona G al confine con la Liguria.

Per domani è stata emessa un’allerta GIALLA per rischio idrogeologico su tutta la regione che sale a livello ARANCIONE sulle zone montane del Torinese (C e D) dove sono attese locali esondazioni e fenomeni di versante diffusi.

