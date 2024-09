Il mercato dei sex toys è in forte crescita, ma il Piemonte è in fondo alla classifica

TORINO – Il mondo dei giocattoli per adulti, i “sex toys” è da tempo in forte crescita ed è ormai sdoganato l’utilizzo di oggetti sessuali per autoerotismo ma anche nelle coppie stabili e affiatate. A scattare la fotografia del “fenomeno sex toy” è il portale Incontri-ExtraConiugali.com, che ha realizzato un sondaggio per capire quanto siano essi diffusi in Italia, regione per regione.

Il mercato mondiale dei sex toys

Il mercato mondiale, stando ai valori rilevati dal Bedbible Research Center, è passato dai 10 miliardi di dollari del 2016 ai 40,6 miliardi del 2023, arrivando a stimare 81 miliardi di dollari per il 2030, anno in cui si raddoppierà il valore dello scorso anno.

Insomma negli ultimi 4 anni la spesa per i sex toy è quadruplicata. Nel mondo oltre 3 persone su 10 comprano dei giocattoli per adulti: sul podio americani, britannici e finlandesi, seguiti poi da tedeschi ed australiani. Gli italiani, secondo questa ricerca, si posizionerebbero al quindicesimo posto, dopo francesi, spagnoli, portoghesi ed austriaci.

E la conferma del ruolo predominante dell’online viene anche da un’autorevole ricerca di PWC secondo la quale il 64% dei sex toy viene venduto sul web, mentre solo il restante 36% viene acquistato nei negozi fisici. La promessa dei siti web è semplice: un invio discreto, senza alcun tipo di allusione al contenuto della spedizione.

I sex toys in Italia

Quanto è diffuso il fenomeno in Italia? Approfondendo il tema per quanto riguarda l’Italia, Incontri-ExtraConiugali.com ha potuto appurare che al primo posto nelle fantasie sessuali delle donne ci sono proprio i desideri legati ai giocattoli sessuali: il 29% delle donne ha la fantasia di usare sex toy da sole, con il partner o con l’amante.

Secondo il sondaggio realizzato su un campione di 2 mila uomini e donne di cui la metà iscritti al portale, risulta che il 24,8% degli italiani (entrambi i sessi) hanno comprato almeno una volta un sex toy e la percentuale sale al 32,8 tra gli iscritti al portale.

In merito alle differenze per genere, nel campione generale la percentuale è molto più alta tra le donne (29,6%), mentre gli uomini si fermano al 19,9%.

In questa speciale classifica però il PIemonte risulta piuttosto indietro. Tra le donne l’uso dei sex toys è più frequente in Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo, con le piemontesi penultime al diciannovesimo posto. Tra gli uomini a divertirsi di più con giochi sessuali sono Basilicata, Toscana e Marche, con il Piemonte solo una posizione più in su rispetto alla classifica femminile.

La distribuzione geografica degli acquisti dei sex toy in Italia

DONNE

01) Emilia-Romagna 44%

02) Lombardia 43%

03) Abruzzo 39%

04) Valle d’Aosta 38%

05) Basilicata 37%

06) Lazio 35%

07) Liguria 34%

08) Veneto 33%

09) Marche 31%

10) Toscana 30%

11) Friuli-Venezia Giulia 29%

12) Campania 28%

13) Calabria 26%

14) Sicilia 25%

15) Umbria 24%

16) Sardegna 22%

17) Puglia 20%

18) Trentino-Alto Adige 19%

19) Piemonte 18%

20) Molise 17%

UOMINI

01) Basilicata 34%

02) Toscana 31%

03) Marche 30%

04) Friuli-Venezia Giulia 29%

05) Abruzzo 27%

06) Campania 26%

07) Calabria 24%

08) Valle d’Aosta 23%

09) Veneto 22%

10) Sicilia 20%

11) Sardegna 19%

12) Lazio 18%

13) Trentino-Alto Adige 17%

14) Emilia-Romagna 16%

15) Lombardia 14%

16) Umbria 12%

17) Liguria 11%

18) Piemonte 10%

19) Puglia 8%

20) Molise 7%

