Il Cpr di Torino riapre a novembre con una capienza ridotta

TORINO – Dovrebbe riaprire il primo novembre il Cpr di via Maria Mazarello a Torino. Chiuso dal marzo 2023, sono ora conclusi i lavori di ristrutturazione e il bando per l’assegnazione. Tre le offerte arrivate per la gestione, che durerà due anni, fino al 31 ottobre 2026.

La novità più importante riguarda la capienza, che passa da 180 posti a 70, rendendo il centro decisamente pià gestibile. La base di gara, che sarà rivista al ribasso dal vincitore della gara, è di 64,5 euro al giorno per ospite fino a dicembre di quest’anno, per salire poi a 66,24 euro fino a settembre 2025 e a 67,08 da ottobre.

