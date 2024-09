Maltempo, situazione grave in Val Chisone e Val di Lanzo, la Stura oltre il livello di pericolo

TORINO – Sono purtroppo non buoni gli aggiornamenti sulla situazione maltempo in Piemonte, dove, in particolare nel torinese, piove in maniera violenta da ieri sera. Dopo i danni della notte è chiaro che le situazioni più critiche sono in Val Chisone e in Valle Stura.

A Perosa Argentina e Villar Perosa ci sono state esondazioni e smottamenti. Alcune auto sono finite sott’acqua per le strade trasformate in fiumi. L’acqua ha portato con se detriti e terra causando interruzioni di strade e allagamenti. I sindaci hanno invitato a non muoversi di casa se non stremmante per necessità. A Mattie una frana ha isolato 20 persone.

Situazione grave anche a Mezzenile, dove la Stura ha superato prima il livello di guardia e poi il livello di pericolo, non si esclude a questo punto che possa esondare, anche perchè continua a piovere.

Nell’immagine la webcam del rifugio La Masinà a Pina della Mussa, con una chiara esondazione.

