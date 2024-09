Ancora dispersi due alpinisti italiani sul Monte Bianco: nella notte la temperatura è scesa a -12°C

COURMAYEUR – Sono ancora dispersi i due scialpinisti italiani, Sara Stefanelli, ligure, e Andrea Galimberti, lombardo, rimasti bloccati 4.600 m sul Monte Bianco. A dare l’allarme sabato pomeriggio i due in difficoltà, anche per il maltempo che sta continuando a vessare la cima. Rischiano lìipotermia, dato che la notte scorsa le temperature registrate a 4.750 metri di quota del colle Major sono arrivate a -12°C. La speranza è che siano riusciti a trovare riparo in un crepaccio o a scavarsi una fossa nella neve.

Sia i Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix che il soccorso alpino valdostano sono pronti a partire con gli elicotteri per soccorrere i due che insieme a due alpinisti coreani sono dispersi sul Monte Bianco da sabato. La speranza è che siano ancora in vita per quando il maltempo permetta almeno un tregua per inviare squadre da terra e via aerea.

