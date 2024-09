Guasto alla linea elettrica ferroviaria, cancellato treno per Milano che partirà da Novara

TORINO – Chi deve raggiungere Novara o Milano da Torino e viceversa avrà riscontrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre, numerosi disagi: treni cancellati e ritardi fino ai 290 minuti.

Un guasto alla linea elettrica elettrica è alla base dei disguidi di questo pomeriggio. Per ora non si sa in quanto tempo verrà ripristinata la linea, che per quanto riguarda il regionale 2035 delle 16:54 diretto a Milano Centrale è stato completamente cancellato con treno sostitutivo che partirà però da Novara.

