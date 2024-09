Torino si muove contro la malasosta dei monopattini elettrici

TORINO – Il Consiglio comunale ha oggi approvato una proposta di mozione, a prima firma Simone Fissolo, sul tema della sicurezza per le persone con disabilità sensoriali.

Il documento impegna l’Amministrazione comunale a potenziare i controlli effettuati dalla Polizia Municipale per il rispetto delle norme che vietano di “ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l’utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche”, applicando inoltre le sanzioni previste dal Codice della Strada per il parcheggio dei monopattini sui marciapiedi, che tanti problemi causa alle persone non vedenti e ipovedenti. Si chiede inoltre di richiamare alle proprie responsabilità i gestori dei servizi di noleggio, con le relative sanzioni.

Non sono i monopattini mal parcheggiati l’unico problema sollevato dalla mozione, che infatti chiede di prevedere all’interno del progetto del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e dei relativi fondi una quota dedicata all’implementazione degli impianti semaforici con avvisatori acustici e della segnaletica tattile a rilievo, coinvolgendo anche il Disability manager della Città di Torino, nominato l’anno scorso.

Il testo approvato in aula sottolinea come sia “doveroso garantire a tutti i cittadini una mobilità accessibile ma soprattutto sicura”, aggiungendo che occorre garantire “l’autonomia individuale, il rispetto per la dignità degli esseri umani e la piena partecipazione e inclusione di tutti e tutte nella società”.

La votazione è stata preceduta da un breve dibattito, nel corso del quale sono intervenuti a sostegno della proposta, oltre a Fissolo, i consiglieri e consigliere Ciampolini, Camarda, Viale e Garione per la maggioranza. Hanno inoltre preso la parola, per l’opposizione, Iannò, Liardo e Maccanti, i quali pur dichiarando di appoggiare il documento hanno reclamato maggiore concretezza su questi temi da parte dell’Amministrazione comunale.

