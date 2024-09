Incendio in un garage a Santena: colpa di un corto circuito

SANTENA – Nella serata di domenica 8 settembre 2024, un incendio è scoppiato all’interno di un garage in via Tetti Giro, a Santena. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco provenienti dalle stazioni di Santena, Chieri e Torino Lingotto, le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi ad altre aree dell’edificio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Chieri, che hanno confermato l’origine accidentale dell’incendio: il fuoco è stato innescato da un corto circuito causato da un avvitatore lasciato in carica.

