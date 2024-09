Moto contro auto a Bagnolo Piemonte: centauro in ospedale

BAGNOLO PIEMONTE – Un incidente tra auto e moto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre in via Malingri a Bagnolo Piemonte. Poco dopo le 13 i soccorsi sono giunti sul posto e hanno stabilizzato il motociclista e trasportato in ospedale in ambulanza.

Intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. Per l’incidente ci possono essere disagi alla viabilità della zona.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

