Proteste per i lavori alla Cittadella dello Sport al Parco del Meisino a Torino

TORINO – Stamattina alcuni cittadini si sono riuniti al Parco del Meisino a Torino per impedire il cantiere del lavoro sulla Cittadella dello Sport. Scandendo lo slogan “Giù le mani dal Meisino” i manifestanti hanno cercato di bloccare i mezzi arrivati sul posto, creando una barriera fisica.

La polizia ha spintonato e tentato azioni di alleggerimento sull’assembramento, sgomberando poi l’area dai manifestanti.

“Siamo qui al Meisino come cittadini contrari a questo progetto”, ha spiegato Elena Sargiotto a LaPresse. “Ci siamo già opposti in tutti i modi leciti, abbiamo cercato di parlare con l’amministrazione e non ci vogliono ascoltare. Per questo stamattina ci siamo messi qui e abbiamo cercato di impedire che il cantiere proceda. Noi vorremmo che le nostre ragioni siano ascoltate: questo è un parco con una valenza naturalistica unica. Non ci saremmo opposti se la Cittadella dello Sport fosse stata realizzata da un’altra parte, ma il Meisino è una zona protetta con una biodiversità unica”.

Foto di repertorio

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese