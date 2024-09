Venaria: una donna di 67 anni è morta dopo essere caduta dal balcone

VENARIA – Una tragedia si è consumata, nel pomeriggio di oggi, a Venaria Reale. Qui, una donna di 67 anni è morta dopo essersi lanciata dal balcone di casa, un appartamento all’ultimo piano di un palazzo in via Gambalunga.

Da quanto si apprende, la donna soffriva di depressione e viveva insieme al figlio 32enne. L’uomo ha tentato anche di salvarla, provando a convincerla a non togliersi la vita. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo era presente il personale sanitario del 118 della Pubblica Assistenza Croce Reale di Venaria e della Croce Verde Torino che ha provato a prestare soccorso alla donna, ma era ormai deceduta. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Venaria.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

