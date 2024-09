Trofarello: fiamme su un camion che trasporta rottami metallici

TROFARELLO – Intervento dei vigili del fuoco di Torino oggi, in via Leonardo da Vinci a Trofarello, per l’incendio di un camion che stava trasportando rottami metallici.

Come riporta Ansa, non appena il conducente si è accorto che dal cassone uscivano fiamme e fumo ha fermato il veicolo e ha scaricato il materiale per terra. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il veicolo. Presenti anche carabinieri e polizia municipale.

