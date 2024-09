Cinque indagati per il crac della casa di riposo Città di Asti

ASTI – La Guardia di Finanza ha notificato l’avviso di chiusura indagine a cinque persone, accusate a vario titolo di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale per la chiusura della casa di riposo Maina Città di Asti. Gli indagati sono gli ultimi amministratori e i revisori della struttura.

Si contestano ammanchi per sette milioni e mezzo di euro, sistemati a bilancio con finti incassi per poco più di 8 milioni. Il periodo di riferimento è 2016-2023, quando è arrivata la chiusura dell’intero complesso e il trasferimento degli ospiti in altre strutture.

