Torino, il gps di una bici rubata porta i poliziotti in una cantina: trovate 9 biciclette dal valore di 25000 euro

TORINO – Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 42 anni gravemente indiziato di ricettazione.

I fatti

Un equipaggio del commissariato Barriera di Milano viene fermato da un uomo che qualche giorno prima ha subito il furto di due biciclette in corso Traiano e informa gli agenti che sta localizzando in corso Vercelli una delle due bici sulle quali aveva installato un dispositivo air-tag.

Gli agenti e la parte lesa raggiungono le cantine dell’indirizzo indicato dal dispositivo, dove viene attivato il sonoro del localizzatore che porta a una delle cantine. Dopo una serie di controlli, i poliziotti apprendono che il locale sarebbe di proprietà di una persona deceduta ma riescono a risalire all’utilizzatore dell’immobile, un quarantaduenne.

Nella cantina, gli agenti scoprono 9 biciclette per un valore complessivo superiore ai 25000 euro; tra queste, una delle due rubate in corso Traiano che viene restituita all’avente diritto.

Inoltre, i poliziotti risalgono al proprietario di una seconda bicicletta del valore di 7000 euro che gli viene restituita.

Nei giorni successivi, vengono riconsegnate ai proprietari altre 4 biciclette.

Si invitano, pertanto, coloro che riconoscano la proprietà delle tre biciclette in foto, delle quali non è ancora stata individuata la titolarità, a contattare il Commissariato di P.S. Barriera Milano (011 2404411). Le foto sono anche state inserite per la consultazione nella bacheca degli oggetti ritrovati, nella sezione oggetti recuperati: https://questure.poliziadistato.it/it/servizio/oggettirubati

