Stellantis aumenta i turni a Mirafiori, rientrano 200 lavoratori

TORINO – Passano da 18 a 20 i turni lavorativi settimanali nel reparto eDCT di Mirafiori, che produce i cambi per alcuni motori ibridi di Stellantis. Grazie a questo, circa 200 lavoratori delle Carrozzerie rientreranno dai contratti di solidarietà. È quanto previsto da un accordo siglato oggi con Stellantis.

In base ai programmi illustrati dall’azienda, entro fine mese l’occupazione complessiva del reparto raggiungerà quota 700 lavoratori dai circa 500 impiegati finora.

“Si tratta di una notizia positiva per Mirafiori – commenta Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino – che arriva in un momento ancora difficile per lo stabilimento torinese. Dopo una lunga discussione con l’azienda, abbiamo trovato l’accordo anche sui temi di logistica e sicurezza che incidono in maniera importante sulla vita di lavoratrici e lavoratori. L’accordo odierno – sottolinea Paone – fornisce concrete garanzie occupazionali ai lavoratori di Mirafiori”.

