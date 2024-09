Al Nisba Studio di Torino opere inedite di KAF, GEC, ELFOe BR1 per Exhibi.to

TORINO – Ogni settembre a Torino, gallerie e spazi espositivi aprono le porte per l’open gallery weekend, accogliendo artisti emergenti e affermati, oltre a visitatori provenienti da tutto il mondo. Fondato nel 2020 da una collaborazione tra le gallerie torinesi, questo evento si è consolidato come un punto di riferimento nel calendario artistico della città.

Exhibi.to celebra dal 19 al 21 settembre le gallerie e gli artisti, offrendo esposizioni di alto livello e un’esperienza unica del panorama artistico di Torino e dei suoi spazi espositivi.

Tra le gallerie coinvolte c’è anche NISBA STUDIO, un osservatorio sulla società contemporanea.

Nato da un’ idea degli artisti GEC e BR1, noti street artist torinesi, si trova nel cuore di Torino, in via Po 25, e si posiziona come riferimento nel panorama nazionale per quanto riguarda l’urban art italiana ed europea.

In occasione di Exhibi.to al Nisba Studio saranno presentate opere inedite di 4 artisti italiani attivi all’interno della scena urban nazionale dai primi anni 2000: KAF / GEC / ELFO / BR1

Le gallerie di Exhibi.to

Artemporary / Associazione Recontemporary / Biblioteca Civica “Antonio Arduino” / BI-BOx Art Space / Circolo degli Artisti di Torino / CSA Farm Gallery / Dr Fake Cabinet / Febo & Dafne / Galleria Biasutti & Biasutti / Galleria Gliacrobati / Galleria La Rocca / Galleria Moitre / Galleria Riccardo Costantini / Galleria Roccatre / Galleria Umberto Benappi / Galleria Weber & Weber / Gilistra – arte giapponese / In Arco / La via lattea/ Le Rosine – Polo artistico e culturale / Malinpensa Galleria d’arte by La Telaccia / MAU – Galleria del museo d’arte urbana / Metroquadro / Musa / Nisba Studio / Ottofinestre / Quartz Studio / S. M. Galleria – Piazza dell’Arte Torino / Sant’Agostino Galleria d’Arte / Tucci Russo Chambres d’Art / Woolbridge Gallery

