Valsusa Rivelata: 16 eventi per scoprire i tesori nascosti della Bassa Valle

SUSA – La Bassa Val di Susa si prepara a svelare i suoi segreti con Valsusa Rivelata: 16 appuntamenti che invitano a vivere esperienze autentiche in contesti poco conosciuti, ma di straordinario valore, ponendo sotto i riflettori un paesaggio culturale ricco e inconsueto. Un calendario che, dal 13 settembre al 15 dicembre, offrirà occasioni speciali per immergersi nel cuore della valle, percorrendo sentieri che rivelano angoli nascosti, bellezze paesaggistiche e un patrimonio culturale che aspetta solo di essere conosciuto.

Accompagnati dalle guide esperte della rete ValsusaTurismo, i partecipanti saranno condotti attraverso itinerari unici e sorprendenti, alla scoperta di luoghi che raccontano una storia antica e viva, fatta di tradizioni, natura e cultura. Eventi pensati per offrire un’esperienza slow e di qualità, adatta a chi cerca momenti di pace, scoperta e contatto con la natura.

Di seguito il calendario completo:

Venerdì 13 settembre 2024 – Tesori medievali di Avigliana e aperitivo tipico

Sabato 14 settembre 2024 – La Cà ‘d Marc picapera, luoghi nascosti salendo a Pian dell’Orso

Domenica 22 settembre 2024 mattino – Visita guidata all’Abbazia della Novalesa

Domenica 22 settembre 2024 pomeriggio – Sulle tracce degli antichi viandanti a Novalesa

Domenica 22 settembre 2024 – Lungo l’antica Strada Reale per il Moncenisio, esplorando la Val Cenischia

Domenica 29 settembre 2024 mattino – Medioevo a S. Ambrogio al profumo di meliga

Domenica 29 settembre 2024 – I “Montagnin”: giochi alla scoperta della vita di montagna (Attività per famiglie, dai 5 anni)

Sabato 5 ottobre 2024 – Passeggiata della cura: dalla fisica delle streghe alla medicina moderna

Sabato 19 ottobre 2024 – “Pica Pera” e marroni: il racconto di Castagno Saggio (Attività per famiglie, dai 2 ai 5 anni)

Domenica 20 ottobre – Il Basilisco della Val Susa: caccia al Tesoro sulle tracce del Drago (Attività dedicata alle famiglie, dai 6 anni)

Sabato 26 ottobre 2024 – Il misterioso mondo dei rapaci: giocando sul Sentiero dei Gufi (Attività per famiglie, dai 5 anni)

Domenica 27 ottobre – Ballando con le Masche a Villa Dora

Sabato 16 novembre 2024 – Mugnaio dove sei? (Attività per famiglie, dai 2 ai 5 anni)

Domenica 17 novembre 2024 – Vita Medievale e antichi mulini: Caccia al Tesoro del Mugnaio (Attività per famiglie, dai 6 anni)

Sabato 14 dicembre 2024 – Le leggende del Castello sul Sentiero dei Presepi (Attività per famiglie, dai 4 anni)

Domenica 15 dicembre 2024 – Il Cantastorie di borgata e il Presepe Meccanico (Attività per famiglie, dai 2 ai 5 anni)

