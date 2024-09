Maserati in sconto agli operai Stellantis, Confartigianato Piemonte: “Una presa in giro”

TORINO – Risale a qualche giorno fa la notizia che i lavoratori Stellantis di Mirafiori hanno ricevuto una mail, da parte del gruppo automobilistico, che li informava di uno speciale sconto dedicato ai dipendenti sull’acquisto di una Maserati. Una notizia che ha destato non poche perplessità e polemiche.

In una nota, Confartigianato Piemonte ha dichiarato:

Mentre a Mirafiori le carrozzerie si fermano per mancanza di ordini, Stellantis offre agli operai (anche quelli in cassa integrazione) sconti sulle Maserati. Nel disastro generale del comparto auto segnato da prezzi folli e dalla folkloristica conversione all’elettrico, dove non ci sono più industriali ma solo speculatori, questa trovata di Stellantis sembra un vero sfottò per i lavoratori. Una ulteriore dimostrazione dei valori che contraddistinguono la governance di Stellantis, nonché un ulteriore segnale della distanza della classe politica.

Non una sola delle nostre istituzioni, sempre solerti a promuovere i meccanismi comunitari, si è presa il disturbo di provare a difendere non dico il benessere e i diritti dei nostri lavoratori ma almeno la dignità. A furia di devolvere le prerogative nazionali a ircocervi frutto del sodalizio tra finanza globale e pessima politica si finisce per perdere anche il minimo orgoglio per le proprie tradizioni manifatturiere. E per trasformare una città come Torino da “culla dell’automobile” ad una ghost town dove le auto di successo non si è neppure più capaci a farle.