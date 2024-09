Auto finisce conto una transenna al Salone dell’auto di Torino, 12 persone ferite

TORINO – Poco fa, in Piazza San Carlo, durante l’Esposizione dell’auto a Torino, una Lancia Delta è finita contro una transenna.

Secondo una primissima ricostruzione, pare che l’autista abbia perso il controllo dell’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi però sono almeno 12 le persone rimaste contuse. Sono subito intervenuti i sanitari del 118 e cinque feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presente la polizia locale per indagare su quanto accaduto. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

La nota del Salone dell’Auto

Durante la parata di domenica 15 settembre una delle auto impegnate nella sfilata ha perso il controllo, urtando a bassa velocità le transenne del circuito in piazza San Carlo. 12 le persone del pubblico coinvolte, di cui uno spettatore ha riportato ferite lacero contuse ed è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Mauriziano.

Scrive in una nota il Salone dell’auto di Torino

