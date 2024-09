Auto in fiamme sulla tangenziale sud: due persone finite in ospedale

TORINO – Nella tarda mattinata di oggi, per ragioni ancora non chiare, un veicolo ha preso fuoco all’altezza del sito interporto.

I due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, prima che le fiamme divorassero completamente il veicolo. I due sono stati condotti presso l’ospedale San Luigi di Orbassano, in codice verde.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

