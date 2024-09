Ad Avigliana nel weekend arriva la VI edizione del Festival dello sviluppo sostenibile

AVIGLIANA – In questo fine settimana, tra il 20 e il 22 settembre, avrà luogo al parco Alveare verde di Avigliana la sesta edizione del Festival dello sviluppo sostenibile.

Il tema di quest’anno, poiché l’evento si svolge durante la Settimana europea della mobilità sostenibile, sarà appunto la mobilità sostenibile. «L’edizione di quest’anno del Festival dello sviluppo sostenibile – spiega l’assessore all’Ambiente Stefano Ditella – mette al centro la mobilità sostenibile, ossia la direzione verso cui dobbiamo andare per decarbonizzare il settore dei trasporti, unico settore a livello mondiale le cui emissioni dal 1990 a oggi sono aumentate anziché diminuire. È quindi compito delle Amministrazioni agire in questa direzione, favorendo la mobilità attiva, dall’uso della bicicletta al trasporto pubblico, e disincentivando la mobilità privata, di concerto con gli enti superiori, dalla Città metropolitana alla Regione».

Il programma

Il programma è fitto, a cominciare dal Bike to school delle 8 di venerdì 20 alla scuola Anna Frank di Drubiaglio, per proseguire con Puliamo il Mondo, uscita di pulizia con le scuole di Avigliana (primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo, Galileo Galilei e Casa di carità arti e mestieri), accompagnate dagli Ecovolontari, per l’iniziativa nazionale condotta da Legambiente. Puliamo il Mondo è infatti l’edizione italiana di Clean up the World e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. Alle classi prime medie, sarà consegnata una borraccia, per sensibilizzare e stimolare sul tema della plastica usa e getta. Sabato 21 alle 9:30, l’uscita di pulizia dai rifiuti di Puliamo il mondo è invece aperta a tutta la cittadinanza, con ritrovo in via Falcone.

Dalle 16:30 di venerdì 20, si svolge la seconda edizione di “In-canto al Moon-cuni“, serata speciale dal tramonto del sole al sorgere della luna, con il coro gospel The rising voices choir sulla cima del Monte Cuneo.

Sabato 21 alle 16:30, parte da piazzetta De Andrè la biciclettata aperta a tutti. Transiterà lungo le piste ciclabili della città seguendo il percorso, dirigendosi lungo la Dora e transitando dalle borgate Drubiaglio e Grangia.

Sempre sabato 21 in serata, alle 21:15 al Cinema Teatro Fassino, sarà proiettato il film “One Earth (Tutto è connesso)“, con ingresso gratuito. Ambientato in Cina, Europa e Sud America, il film è un viaggio che racconta gli squilibri del nostro sistema alimentare mostrando una serie di fenomeni a catena: l’aumento esponenziale del consumo di carne in Asia, l’iper intensificazione degli allevamenti, la deforestazione tropicale, il crollo drammatico della biodiversità, la crisi alimentare, l’aumento delle epidemie, la crisi climatica.

Domenica 22 settembre, sono previste, a partire dalle 10:30, tavole rotonde sulla mobilità sostenibile. La prima è sulle prospettive nel nostro Paese con le associazioni. La seconda, più istituzionale, affronterà il tema dei progetti e delle esperienze concrete sul territorio, grazie al contributo delle Amministrazioni comunali di Collegno, Chieri e Settimo Torinese. A seguire laboratori, concerti, una caccia al tesoro, esibizioni con monopattini e bici con i ragazzi della Bike life (all’interno del campetto da basket dell’Alveare verde), corsi sul Codice della strada per bici e monopattini a cura della Polizia locale di Avigliana.

A conclusione della manifestazione, si terrà lo spettacolo teatrale “Storie per la fine del mondo” di Massimiliano Loizzi, in programma domenica alle 17:00. Lo spettacolo, fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche che lasciano spazio a risate cariche di speranza, racconta la crisi della nostra società post-capitalista, la crisi di ogni comune essere umano che ha superato i quarant’anni, la crisi del mediterraneo e la crisi ambientale, cercando di restituire senso a tutto ciò, e fare, tutte e tutti insieme, un piccolo passo più in là.

Presso l’Alveare verde è stata inoltre posizionata una stazione di ricarica e-bike messa a disposizione da G5 Mobility, grazie alla quale si possono ricaricare gratuitamente le bici elettriche e i monopattini.

