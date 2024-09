Riduzione Tari a Torino per premiare la raccolta differenziata e per indennizzare i commercianti danneggiati dai cantieri

TORINO – Sgravio sulla Tassa Comunale sui Rifiuti e sul Canone Unico per il 2024 a favore delle attività commerciali ed artigianali di via Po, nel quartiere Borgo Dora e al Parco del Valentino allo scopo di compensare economicamente, almeno in parte, i disagi provocati dai cantieri in corso. Il provvedimento è stato approvato oggi la Giunta Comunale con una delibera proposta dell’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli.

L’agevolazione sarà del 40% per le attività interessate da lavori in via Po e per quelle nel parco del Valentino, del 20% per quelle oggetto di lavori nel quartiere Borgo Dora nella parte Nord e del 15% per i lavori nella parte Sud.

Sempre nella seduta odierna con una seconda delibera sono state approvate riduzioni della tariffa per i nuclei famigliari dei quartieri che hanno registrato il miglior incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, sia con il sistema di raccolta domiciliare ad ecoisole smart ad accesso controllato, sia con il sistema cosiddetto “porta a porta”.

I quartieri virtuosi rispetto alle percentuali dell’anno precedente sono Barriera di Milano, Regio Parco, Barca e Bertolla che per le utenze domestiche avranno così diritto ad uno sconto del 5,1% della parte variabile della Tari.

Anche per chi adotta pratiche di prevenzione della produzione dei rifiuti come l’utilizzo di coppette mestruali o assorbenti riutilizzabili, pannolini riutilizzabili o l’adesione a un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti è prevista una riduzione della Tari nella misura del 2% della parte variabile della tariffa, da applicare per ciascuna pratica di prevenzione dei rifiuti intrapresa, tra quelle individuate dal regolamento. L’obiettivo è quello di allungare il ciclo di vita dei prodotti favorendo il riuso, al fine di perseguire la diffusione di buone pratiche orientate alla sostenibilità.

