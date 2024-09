Incidente Asti: 2 decessi e 2 feriti. Chiusa la corsia in direzione dello svincolo della A33

ASTI – A causa di un incidente stradale autonomo, momentaneamente chiusa la corsia in direzione dello svincolo della A33, sulla strada statale 456 “Del Turchino” al km 10,360 all’altezza di Isola d’Asti (Asti).

Nel sinistro, che ha registrato due decessi, sono rimaste ferite due persone.

Per garantire la pulizia e la messa in sicurezza del piano viabile, permane la chiusura della rampa di immissione su SS 456 da A33 . Per i veicoli che procedono in dir. Asti su A33, uscita consigliata “Isola d’Asti”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

