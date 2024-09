Incuria, schiamazzi e liti tra ubriachi: a Novara il questore chiude un bar per sette giorni

NOVARA – Questa mattina è stata disposta dal questore la chiusura per 7 giorni di un bar in zona stazione Fs a Novara, ubicato in via san Francesco D’Assisi.

Il locale, infatti, era stato spesso oggetto di numerose segnalazioni di disturbo e schiamazzi avvenute negli ultimi mesi e che hanno trovato il loro culmine in un episodio di lite tra avventori, avvenuto nel pomeriggio del 9 agosto all’interno del locale, proseguita poi all’esterno, e per la quale è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Nello specifico la lite, sorta tra alcuni cittadini stranieri in stato di ebbrezza alcolica, sfociava anche nel reato di resistenza a pubblico ufficiale dal momento che le persone in questione non avevano un atteggiamento collaborativo nei confronti degli operanti.

Da successivi controlli ed accertamenti è emerso, inoltre, che l’esercizio commerciale era abituale ritrovo di persone con precedenti di polizia i quali generavano spesso episodi di schiamazzi e incuria del luogo dovuti all’eccessivo consumo di alcol in vetro.

