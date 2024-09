Tenta un colpo in pasticceria a Torino ma viene arrestato

TORINO – Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per il tentato furto in una pasticceria. Il giovane è stato fermato da una volante della polizia che transitava alle 3 di notte in corso Vittorio Eamuele. Gli agenti si sono fermati attirati dal rumore di un vetro infranto.

Sul posto hanno trovato il giovane, che ha finto indifferenza, madi fronte a lui c’era la saracinesca della pasticceria forzata e sollevata, un sasso che ne assicurava il blocco per garantire il passaggio. Per terra, invece, i vetri della vetrina infranta.

Poco lontano c’erano anche un bastone e due mattoni avvolti in capi di abbigliamento, materiale verosimilmente utilizzato per spaccare la vetrina. Visti i vari indizi gli agenti hanno arrestato il giovane prima che potesse entrare nel negozio.

