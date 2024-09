Rallentamenti sulla raccolta del tartufo bianco. La causa, i cambiamenti climatici

TORINO – La stagione di raccolta del tartufo bianco d’Alba è posticipata dal 21 settembre al primo ottobre.

La decisione è stata presa a livello regionale in Piemonte con una delibera di giunta: “In relazione al protrarsi del periodo di scarsità di precipitazioni, quale probabile conseguenza del cambiamento climatico in atto, e di mantenere il fermo per la cerca anche per le diverse specie di tartufo nero nel mese di settembre, con decorrenza dal 1° settembre 2024”.

Si spera in una buona annata viste le abbondanti piogge che hanno caratterizzato il 2024. A comunicarlo è l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese