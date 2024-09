La trama e la neve. Mimmo Jodice a Trivero: conversazione con Walter Guadagnini e Anna Zegna e la mostra a Camera

TRIVERO VALDILANA – La Fondazione Zegna presenta la conversazione aperta al pubblico con Walter Guadagnini e Anna Zegna dal titolo La trama e la neve. Mimmo Jodice a Trivero, che ripercorre la genesi del nucleo di fotografie inedite del maestro napoletano dedicate all’Oasi. L’appuntamento si terrà sabato 12 ottobre alle ore 16:00 a Casa Zegna, a Trivero Valdilana (Biella), in concomitanza con le Giornate FAI d’Autunno.

La conversazione è l’occasione per scoprire in anteprima la storia del progetto fotografico che la Fondazione Zegna, tra la primavera e l’autunno del 2008, ha commissionato a Mimmo Jodice (Napoli, 1934), perchè ritraesse il paesaggio dell’Oasi e gli interni del Lanificio Zegna, ancora oggi operativi, e che per la prima volta viene esposto al pubblico in occasione della mostra Mimmo Jodice. Oasi, a cura di Walter Guadagnini con Barbara Bergaglio, organizzata da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino in collaborazione con la Fondazione Zegna.

La mostra si terrà dal 16 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025 nella Project Room di CAMERA a Torino, con un’estensione espositiva a Trivero: negli spazi di Casa Zegna e del Lanificio di Ermenegildo Zegna sarà presentata una selezione di quattro scatti di grande formato, che integrano il percorso in quaranta immagini proposto da CAMERA.

Mimmo Jodice. Oasi, tra Trivero e Torino, svela il paesaggio dell’Oasi Zegna così come è stato immortalato dall’obiettivo di Jodice, rivelando la poetica autentica del fotografo, la sua capacità di trasformare gli elementi della realtà, naturali o artificiali, paesaggi o interni, piante o macchinari industriali, in visioni metafisiche, sospese nel tempo e nello spazio.

La serie completa delle fotografie realizzate da Jodice all’Oasi si compone di oltre sessanta opere e sarà presentata all’interno del catalogo della mostra edito da Dario Cimorelli Editore, introdotto da una testimonianza di Anna Zegna, con un saggio del curatore Walter Guadagnini e un testo di Ilaria Bonacossa.

INFORMAZIONI

Apertura tutte le domeniche

dalle 11:00 alle 17:00

Aperture straordinarie: sabato 12-19-26 ottobre, 1-2-9-16 novembre

Ingresso: intero 7 euro, ridotto 5 euro

Casa Zegna

Via Marconi, 23 – Trivero Valdilana (Biella)

tel. +39 015.7591463

casazegna@fondazionezegna.org https://www.fondazionezegna.org/

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese