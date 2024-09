Si perdono sui monti in Sicilia ma il loro segnale di soccorso arriva alla centrale 112 di Saluzzo

SALUZZO – Un gruppo di escursionisti nella giornata di ieri si sono trovati in difficoltà mentre scalavano i monti delle Madonie nella zona di Isnello, in provincia di Palermo. Uno di loro dotato di Iphone ha lanciato un segnale di aiuto che tramite satellite è arrivato nella centrale Apple in Olanda che ha smistato il messaggio e mandato l’allarme al centro trasmissioni emergenze iPhone di Cuneo, che ha sede a Saluzzo.

I telefoni Iphone a partire dalla serie 14 sono dotati di questa applicazione in grado di mandare messaggi di aiuto anche in assenza di campo cellulare. Ma la centrale operativa più vicina è proprio quella di Saluzzo, che ha potuto così avvertire il 112.

In due ore grazie alla condivisione della localizzazione tramite gps, i vigili del fuoco e la forestale sono riusciti a raggiungerli nei pressi del rifugio Vallone Giumenta. I quattro erano spaventati ma illesi.

La centrale di emergenza 112 ha due sedi in Piemonte, una a Grugliasco e una a Saluzzo e con le stesse modalità nelle ultime ore ha raccolto l’SOS di una barca in difficoltà nel Mar Tirreno.

