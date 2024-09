Arrivano i primi vaccini contro la Blue tongue, Confagricoltura Piemonte: «un primo tangibile passo»

PIEMONTE – Di recente, la Regione Piemonte è riuscita a reperire 40 mila dosi di vaccino contro la Blue tongue (febbre catarrale degli ovini) e Confagricoltura Piemonte ha espresso la propria soddisfazione nei confronti di questo importante passo.

«A seguito di nostra espressa richiesta – ha commentato Enrico Allasia, presidente dell’organizzazione agricola – l’Assessorato alla sanità, di concerto con la Direzione agricoltura, previa autorizzazione del Ministero della sanità, è riuscita ad acquisire un piccolo contingente di vaccini utile per contrastare, in via di urgenza negli allevamenti piemontesi più esposti, la diffusione del sierotipo 8 della Lingua blu che colpisce in forme cliniche gravi gli ovini».

Secondo Confagricoltura Piemonte, si tratta di un primo tangibile passo per tamponare una situazione che rischia di assumere i connotati di una e propria emergenza, non solo in Piemonte. Nella vicina Francia, la malattia è presente su vasta scala con tre sierotipi, tra cui l’8 ed è prevedibile che anche nella nostra Regione possano propagarsi le altre sottospecie non ancora presenti, ovvero la 3 e la 4.

A fronte di questa situazione, la Regione Piemonte si è impegnata ad avviare le procedure per dare corso, all’ inizio del prossimo anno, a una campagna vaccinale volontaria su larga scala, acquistando le dosi necessarie per gli ovini e, se possibile, anche per i bovini che fanno da serbatoio di inoculo.

«Si tratta di un’operazione – ha concluso Allasia – che, come abbiamo richiesto, dovrà essere preceduta da un’efficace campagna di sensibilizzazione nei confronti degli allevatori e, se possibile, incentivata con un intervento finanziario specifico per ridurre i costi del vaccino».

