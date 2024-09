Il ministro Valditara contestato a Torino, lancio di uova contro il palco

TORINO – Contestazione a Torino per il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che oggi era all’Isitituto Birago per un evento e poi in piazza dei Mestieri San Donato. Polizia e carabinieri si sono schierati a formare un cordone per impedire agli studenti manifestanti di raggiungere il luogo dell’evento.

Tuttavia uno dei contestatori è riuscito ad intrufolarsi e ad interrompere l’intervento urlando al ministro “Ti devi vergognare”. Il ragazzo, insieme ad un compagno, è stato fermato e identificato.

Intanto le proteste si sono accese a distanza, con scontri tra studenti e forze dell’ordine. Lancio di fumogeni, slogan contro il ministro e bandiere della Palestina hanno accompagnato l’azione dei ragazzi.

In piazza dei Mestieri ci sono stati anche lanci di uova contro le forze dell’ordine e contro il palco.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese