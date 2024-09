Sequestrato il conto con la raccolta fondi per aiutare il gioielliere di Grinzane che uccise due rapinatori

TORINO – La Corte d’assise e d’appello di Torino, su richiesta della Procura generale torinese, ha disposto il sequestro conservativo di 50mila euro depositati su un conto estero raccolti con la campagna “Iostoconmarioroggero”.

Sono i soldi raccolti per aiutare Mario Roggero a risarcire le famiglie delle vittime, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato lo scorso dicembre in primo grado dal Tribunale di Asti a 17 anni per omicidio volontario per aver ucciso due uomini e tentato di ucciderne un terzo a seguito di una rapina alla sua gioielleria.

Secondo gli investigatori esistono però elementi concreti per ritenere che quei soldi potrebbero essere utilizzati nel caso in appello dovesse essere confermata la condanna del gioielliere. Pertanto, nelle more del giudizio d’appello, la Corte d’assise e d’appello di Torino ha accolto la richiesta di sequestro conservativo a garanzia delle spese di giustizia.

