Insulta e minaccia la madre anziana, poi la colpisce con un pungo: arrestato 52enne nell’Alessandrino

ALESSANDRIA – Un uomo di 52 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo infatti, che ha problemi di alcolismo e precedenti, aveva colpito la madre con pugno in faccia.

Ma questo era solo l’ennesimo episodio di violenza portato avanti dall’uomo nei confronti della donna e anche del padre disabile. Secondo quanto si apprende, infatti, i genitori sarebbero stati vittime di numerosi episodi di maltrattamenti con insulti, minacce, aggressioni fisiche.

Secondo quanto riportato da Rai News, sono state attivate immediatamente nei suoi confronti le procedure previste dal Codice Rosso, ma si è rifiutata di avvalersi dell’ausilio di un centro antiviolenza e dell’eventuale collocamento in struttura protetta. Ha sporto però querela contro il figlio che si è allontanato spontaneamente dalla casa dei genitori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tortona.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

