Picchiarono un ragazzo a Cuorgnè, per due anni non potranno avvicinarsi ai locali della città

CUORGNE’ – Quattro ragazzi di Cuorgnè hanno ricevuto un provvedimento di daspo urbano in seguito al pestaggio di un coetaneo avvenuto in centro.

Alcuni mesi fa infatti i quattro, che già in passato erano stati segnalati all’autorità giudiziaria per fatti analoghi, avevano malmenato un coetaneo, procurandogli lesioni guaribili in una decina di giorni, vicino a un esercizio pubblico del centro storico di Cuorgnè.

I carabinieri hanno ottenuto e notificato la misura di prevenzione che costringerà i destinatari, per il periodo di due anni, a rimanere lontano dai locali pubblici nel centro storico di Cuorgnè.

