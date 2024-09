Venerdì 27 il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” presenterà al pubblico il suo nuovo “look”

VENARIA REALE – La Biblioteca, gli Archivi e il Centro Visitatori del centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” ha avviato un progetto di cambiamento degli spazi aperti al pubblico per farli diventare più accessibili dal punto di vista fisico e culturale.

Si tratta di un cambiamento strutturale, che cambierà in primis gli orari della biblioteca, accompagnata dagli Archivi digitali consultabili dal nuovo sito, ma anche i percorsi tattili ai dispositivi touch, l’ascensore con specchio parlante in LIS Lingua dei segni italiana e lo Spazio morbido per la decompressione.

L‘apertura straordinaria del progetto è prevista per domani, venerdì 27. La presentazione sarà preceduta in Aula Magna alle 14 dalla quinta edizione dello Young Professionals Forum: un convegno dedicato ai giovani provenienti da ogni parte del mondo che rifletteranno sull’accessibilità culturale del patrimonio artistico. È possibile partecipare al Forum in presenza o in live streaming registrandosi sul sito centrorestaurovenaria.it .

Dalle 19 alle 21 la Reggia di Venaria presso il Centro nelle sale auliche del Piano Nobile ci sarà un’illustrazione dei lavori di restauro in corso e, successivamente, nei Giardini della Reggia prospicienti il dj set (Foresta from Ivreatronic x Nuova Sauna Possibile).

