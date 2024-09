Frontale tra auto e furgone a Tronzano Vercellese: muore 39enne di Santhià

VERCELLI – Non c’è stato nulla da fare per Matteo Sanfilippo, il 39enne coinvolto in un grave incidente avvenuto nella serata di ieri sulla SP 11, tra San Germano e Tronzano.

La vittima, che viveva a Santhià, era a bordo della propria automobile quando si è scontrata contro un furgone. L’auto è rimasta completamente distrutta e Sanfilippo è stato subito trasportato d’urgenza al Sant’Andrea di Vercelli, poi ricoverato in codice rosso. Qui purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Nel medesimo incidente si registrano anche altri tre feriti, le loro condizioni non sono gravi. Si indaga sulle cause del sinistro.

