Torna Gru Kids Festival, con 4 fine settimana dedicati ai più piccoli

GRUGLIASCO – Torna Gru Kids Festival, un appuntamento unico nel panorama italiano, che si sviluppa attorno a un programma variegato e speciale, studiato e costruito da Le Gru con la direzione artistica di Elisa Bogliotti. Pensato per stimolare l’immaginazione, il talento e la creatività dei più giovani, per intercettare e costruire insieme ai bambini e i ragazzi di oggi le passioni di domani. Per giocare con i colori, le parole, i materiali e le tecnologie e trasformare il gioco in incontro e conoscenza attraverso diverse forme d’arte e di espressione. Musica, fotografia, video, natura, tecnologia, arte, teatro e letteratura da toccare con mano, sperimentare e conoscere da vicino. Grazie alla partecipazione e al coinvolgimento di alcuni dei migliori rappresentanti della cultura dell’infanzia a livello nazionale e importanti collaborazioni con associazioni e istituzioni locali Gru Kids Festival è un caleidoscopio di proposte pensate per mettere in luce gli aspetti più divertenti, appassionanti e coinvolgenti del mondo della creatività, spiegati e affrontati con il linguaggio e i codici di bambini e ragazzi sotto i 14 anni. La manifestazione sarà accessibile a tutti grazie alla collaborazione con la CDP – Consulta per le Persone in Difficoltà della Città di Torino.

La terza edizione della manifestazione torna dal 28 settembre al 20 ottobre e amplia la sua offerta a 34 appuntamenti tra laboratori, incontri, giochi, letture e spettacoli gratuiti. Quattro fine settimana nell’area esterna coperta al primo piano di Le Gru, alle porte di Torino, che con questo progetto dimostra ancora una volta come un centro commerciale possa trasformarsi in un hub culturale, ponendo la comunità al centro delle proprie attività. Proprio per le sue caratteristiche uniche e per la capacità di soddisfare i criteri di responsabilità sociale di impresa (CSR) il Gru Kids Festival è stato premiato per agli ultimi CNCC Award -il riconoscimento annuale del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali per il valore apportato dalle attività, le campagne, le strategie ed i sevizi di eccellenza resi ai clienti dei Centri Commerciali-.

Ogni fine settimana Gru Kids presenta un tema diverso attorno al quale si sviluppa un fitto calendario di appuntamenti mentre tutti potranno fermarsi in una zona dove i genitori potranno intrattenere i propri bimbi con giochi, libri, matite, colori e tutto l’occorrente per trascorrere dei pomeriggi divertenti insieme. Ci sarà anche un corner con i titoli degli autori presenti nel programma e altre proposte editoriali di qualità curato dalla Libreria dei Ragazzi di Torino.

Il programma

Si inizia il 28 e il 29 settembre con il fine settimana dedicato all’ARTE DELLA NATURA. Il mondo, nelle sue espressioni naturali, è l’ispirazione per le discipline artistiche della musica, con un laboratorio che fa “suonare” le piante e della pittura con la nota illustratrice Silvia Gariglio che, partendo dall’osservazione di foglie, fiori e ortaggi farà creare ai bambini un piccolo erbario personale; si termina con un laboratorio di coltivazione alla scoperta dei semi e delle loro infinite varietà.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre c’è NON SOLO MUSICA: un viaggio nel mondo che si sviluppa attorno alla musica, prendendo ispirazione dalla figura di Willie Peyote, rapper e cantautore amatissimo dai giovani: i piccoli creativi saranno chiamati alla realizzazione di un vero videoclip e del merchandising dell’artista serigrafando una maglietta; la giornata si concluderà con un incontro con lo stesso Willie per farsi raccontare dai giovani partecipanti i loro lavori in un dialogo emozionante tra musica e immagini.

Il terzo week end del Festival, sabato 12 e domenica 13 ottobre vedrà come protagonista il GIALLO! Grazie a una struttura narrativa fatta di suspense e colpi di scena è da sempre un genere letterario amato dai lettori più giovani: qui i bambini potranno scegliere fra un laboratorio di scrittura creativa di Laura Orsolini ispirata ai 5 sensi, un’emozionante merenda con delitto, un divertente reading con il vincitore del Premio Strega Ragazzi e Ragazze Alessandro Barbaglia, e uno spettacolo del Teatro delle Dieci che rivisiterà la famosa favola della Bella Addormentata in chiave noir.

La terza edizione di Gru Kids Festival si concluderà sabato 19 e domenica 20 ottobre: la FOTOGRAFIA sarà il tema che accompagnerà i bambini per tutto il fine settimana con un laboratorio sulla fotografia stenopeica – una tecnica fotografica essenziale che fa a meno di lenti, obiettivi e apparecchi tecnologici-, uno per imparare a scattare una bella foto con la Scuola Comics Torino e infine, un workshop di approfondimento sulla fotografia d’autore con il fotografo e artista Simone Mussat Sartor.

In occasione di Gru Kids Festival, dal 28 settembre al 20 ottobre, sarà anche possibile visitare INSECTA, una mostra gratuita sugli insetti con terrari che ospitano diverse varietà di specie vive, teche con esemplari rari perfettamente conservati, una serie di pannelli che raccontano il magico mondo di questi straordinari invertebrati e un angolo laboratorio con un modello 3D gigante da analizzare.

Tutti i laboratori e gli incontri di Gru Kids Festival sono a ingresso gratuito e su prenotazione al Box info Le Gru o via mail all’indirizzo: boxinfo@legru.it. Ogni laboratorio ha una fascia di età e una capienza specifica comunicate sul programma completo consultabile su www.legru.it

