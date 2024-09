Genoa-Juve, intervento dei Vigili del Fuoco allo stadio Ferraris di Genova per un incendio

GENOVA – Allo stadio “Ferraris” di Genova, dove tra poco più di un’ora si disputerà la partita Genoa-Juve, è scoppiato un incendio che ha interessato le batterie del gruppo di continuità della sala che comunica con il Var di Lissone.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono prontamente intervenute per domare le fiamme. Per il momento, non ci sono indicazioni riguardo un ritardo o un rinvio della gara: il programma delle squadre non cambia e l’inizio della partita è confermato alle 18:00.

