“Fuori gli anti abortisti dal Sant’Anna di Torino!” e la stanza d’ascolto viene occupata

TORINO – La stanza d’ascolto dell’Ospedale Sant’Anna di Torino è stata occupata; da questo pomeriggio fuori dalla finestra che dà sul piazzale antistante la struttura sanitaria è stato srotolato uno striscione con scritto “Sant’Anna occupato”.

Mentre i circa 500 manifestanti ribadivano la contrarietà all’iniziativa voluta dalla destra regionale e dai movimenti anti-abortisti, alcune attiviste sono riuscite ad entrare nella struttura (circondata in buona parte dalla celere) e ad occupare la stanza.

Ricordiamo che lo scopo della “Stanza d’ascolto”, voluta in particolare dall’assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone di Fratelli d’Italia, è far “riscoprire la bellezza della maternità e la preziosità della vita del figlio” alle donne già intenzionate ad abortire. Il “servizio” è affidato non a medici, ma ai volontari del Movimento per la Vita.

