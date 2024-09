Reale Mutua Basket Torino, domani inizia il campionato in casa contro Tezenis Verona

TORINO – Domani, domenica 29 settembre, comincia il campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25, con la Reale Mutua Basket Torino di coach Boniciolli che scenderà in campo davanti al pubblico di casa per la prima giornata contro la Tezenis Verona.

Appuntamento alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino). Questo weekend inizierà ufficialmente la “new era” gialloblù, come è stata definita in sede di campagna abbonamenti, con tanti nuovi protagonisti (a partire dalla guida tecnica) che difenderanno i colori di Torino nella stagione 2024/25. La preparazione è stata fondamentale per consolidare la chimica di un gruppo sostanzialmente nuovo e le amichevoli sono state utili allo staff tecnico per avere indicazioni e spunti per preparare al meglio la squadra in vista dell’appuntamento di questa domenica.

La Reale Mutua potrà fare affidamento su quanto di buono è stato visto in preseason, come il rendimento del duo straniero formato da Ife Ajayi e Kevion Taylor, il potenziale difensivo mostrato ad esempio contro la Vanoli Cremona (formazione di Serie A), e la voglia di non arrendersi mai da parte del gruppo.

La prima giornata vedrà la Reale Mutua di fronte ad un avversario di alto valore come la Tezenis Verona di coach Alessandro Ramagli. Una squadra che sta dando continuità al suo progetto, confermando gran parte del gruppo italiano che nella scorsa stagione aveva raggiunto la semifinale playoff (persa contro la corazzata Trapani Shark).

