Al Villaretto di Torino intitolate vie a cinque sportivi: inaugurato il Distretto toponomastico dello Sport

TORINO – All’ex calciatore ed ex presidente della Juventus, Giampiero Boniperti, al giovane arbitro Luca Colosimo, all’ex capitano del Torino, Giorgio Ferrini, alla campionessa di ginnastica, Andreina Sacco Gotta e alla prima donna che partecipò, nel 1924, al Giro d’Italia, Alfonsina Strada.

Sono questi gli sportivi ai quali sono stati ufficialmente dedicati cinque sedimi del borgo di Villaretto durante l’inaugurazione, questa mattina nella Circoscrizione 6, del Distretto toponomastico dello Sport.

La presidente del Consiglio Comunale e della Commissione Toponomastica, Maria Grazia Grippo, ha sottolineato come quella di oggi sia una festa per il quartiere che da tempo attendeva un riordino della propria toponomastica, una festa per le società e le associazioni sportive che hanno fatto grande Torino e in Italia e nel mondo.

L’assessore allo Sport, Domenico Carretta, ha evidenziato come “quando la storia incomincia a far breccia nella testa, diventa memoria e quando diventa memoria diventa marmo, pietra, ferro su cui incidere i nomi, nomi che diventano esempio, ricordi incredibili, nomi di sportivi che in ambiti diversi hanno portato in alto il nome di questa città”.

Andrea Mazzaferro del Comitato nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha ricordato i valori di onestà e correttezza della categoria perfettamente incarnati dal giovane direttore Luca Colosimo, morto in un incidente stradale.

Cristiana Ferrini ha rievocato la figura del padre, capitano del Torino negli anni ‘70, sottolineando come egli stesso avesse maturato il sogno di indossare la maglia granata proprio giocando a calcio in un quartiere periferico come questo, a Trieste. Per Giampiero Boniperti, “la Juve non era la squadra del cuore ma era il suo cuore”, ha ricordato il presidente della società bianconera Gianluca Ferrero. Le imprese sportive di Andreina Sacco Gotta sono state fatte rivivere dalle parole del presidente della Reale società ginnastica di Torino, Emanuele Lajolo di Cossano.

Un messaggio di apprezzamento per l’iniziativa è giunto anche da parte del Coni, presente con il Presidente del Comitato regionale del Piemonte, Stefano Fabio Mossino.

Il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, ha rimarcato come l’intitolazione di queste vie, nel quartiere del Villaretto, consentirà un migliore orientamento a tutti coloro che vivranno il quartiere e per i mezzi di soccorso.

A far da cornice festosa alla cerimonia, la banda del Corpo di Polizia Municipale e l’esibizione delle ragazze della Reale Società Ginnastica che hanno interpretato uno spettacolo dedicato alle quattro persone alle quali sono state dedicate le vie.

